0 Facebook Lutto a Giugliano, Cesare Palma muore a 51 anni: il dolore della comunità Giugliano in Campania 10 Ottobre 2020 17:28 Di redazione 1'

Lutto a Giugliano per la morte di Cesare Palma. L’uomo era molto conosciuto in città e la sua scomparsa ha lasciato una grande sgomento tra chi lo conosceva. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore.

Lutto a Giugliano, Cesare Palma muore a 51 anni: il dolore della comunità

La notizia del decesso è stata diffusa sulla pagina Facebook “Giuglianesi orgogliosi”: “Cesare questa notizia ha spezzato il cuore di tutti noi, un grande dolore per tutti noi che ti vogliamo bene, ogni incontro con te era un momento di allegria per la tua simpatia ben nota a tutti noi. Ma questa mattina ci hai spiazzato, ci hai ferito il cuore. Mi dispiace tantissimo, resterai sempre nel cuore di tutti noi. R. I. P”.

La data dei funerali non è ancora stata fissata.