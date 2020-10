0 Facebook Coronavirus a Portici, positiva bimba di 1 anno: è la più giovane contagiata in città Cronaca 10 Ottobre 2020 09:17 Di redazione 1'

Aumentano le persone positive al Covid-19 a Portici. Nell’ultimo bollettino risultano 44 nuovi positivi, tra i quali una bimba di 12 mesi. Si tratta della più giovane positiva della città.

Coronavirus a Portici, positiva bimba di 1 anno

Oltre alla piccola anche il padre è risultato positivo mentre la mamma, in dolce attesa, non ha contratto il virus. A darne notizia è stato il sindaco Vincenzo Cuomo nella consueta diretta di aggiornamento sulla situazione dell’emergenza.

Le parole del sindaco

Il sindaco Cuomo ha anche spiegato che al momento la situazione è seria ma sotto controllo. Delle 44 persone risultate positive in 4 soltanto hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale. I dati non comprendono i pazienti della casa di riposo Pio XII. “Da questa sera – ha sottolineato Cuomo – scenderò in strada in prima persona per sensibilizzare le persone all’utilizzo della mascherina. Un invito particolare ad utilizzare la mascherina ai giovani della città”.