Una triste storia arriva da Aubrey, in Texsas. Betty Wattenbarger, bimba di 7 anni, affetta da autismo, è morta perchè non è stata in grado di dire ai genitori quanto stesse male.

La piccola si è ammalata nel gennaio 2019, ha iniziato ad avere la febbre e un respiro molto affannoso. I genitori hanno pensato si potesse trattare di qualcosa di grave e hanno portato la piccola in ospedale. Betty, che ha problemi al linguaggio, non è stata in grado di descrivere precisamente i sintomi e un’infermiera le ha diagnosticato una banale influenza.

La corsa in ospedale

Il giorno dopo però la sua condizione è peggiorata, ha iniziato a perdere sangue dalla bocca ed è diventata blu. Il papà l’ha immediatamente portata al pronto soccorso, solo che questa volta non c’è stato nulla da fare. Betty è morta a causa di una grave infezione, dovuta a una polmonite. Questo tipo di infezione è preceduta da diversi sintomi, ma la bimba, come riporta anche il Sun, non è riuscita a spiegarli ai genitori.

Il padre della bambina, Jeremy Wattenbarger, ha voluto raccontare la storia della figlia perché nessuno sottovaluti questo tipo di pazienti.