Insegnante di sostegno muore davanti al bambino che stava assistendo in giardino. E’ accaduto a Voghera nella scuola primaria San Vittore. La donna, 43 anni, si chiamava Laura Bernareggi ed è stata colpita da un infarto.

Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco che si trovano nella struttura confinante alla scuola, i caschi rossi hanno subito avviato le manovre di soccorso in attesa dell’ambulanza, che ha tardato ad arrivare poiché non ci sarebbero stati mezzi disponibili. Gli operatori del 118 hanno trasportato la donna al pronto soccorso in codice rosso, purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

“Abbiamo fatto di tutto”, hanno dichiarato i pompieri di Voghera. Sconvolto il personale scolastico che ha assistito alla morte dell’insegnante. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Laura Bernareggi.