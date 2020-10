0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania: 769 nuovi positivi e 5 decessi Cronaca 9 Ottobre 2020 17:09 Di redazione 1'

L’Unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che oggi si registrano 769 nuovi positivi su 9.549 tamponi. Il totale e’ di 17.233 positivi su 664.441 negativi. Cinque i nuovi decessi che fanno salire il numero a 475. I guariti del giorno sono sono 117 per un totale di 7.161. Questo il report posti letto su base regionale: Posti di terapia intensiva disponibili: 110; Posti letto di terapia intensiva occupati: 63; Posti letto di degenza disponibili: 747; Posti letto di degenza occupati: 576 Come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessita’, quelli della “Fase C” che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

IL POST DI DE LUCA

🔴COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi…

Pubblicato da Vincenzo De Luca su Venerdì 9 ottobre 2020