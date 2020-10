0 Facebook Bimba di 1 anno intrappolata nell’auto, il papà si rifiuta di rompere il finestrino e la piccola muore Cronaca 9 Ottobre 2020 16:45 Di redazione 2'

Una storia agghiacciante arriva dalla California, dove una bimba di un anno è morta intrappolata nell’auto rovente. La macchina era in sosta sotto il sole, e il papà aveva chiuso per errore la vettura lasciando le chiavi all’interno.

La tragedia è avvenuta perché il papà della piccola si è rifiutato di rompere il finestrino a causa dei costi di riparazione dell’auto, dicendo che non aveva soldi per sostituirlo. Il papà della bimba, il 27enne Sidney Deal, inoltre ha detto agli agenti di polizia di Los Angeles, in California, Usa, che l’aria condizionata dell’auto era accesa e che sua figlia Sayah era “ok“.

Gli agenti hanno tuttavia rotto il finestrino, cercando di soccorrere la piccola che ormai era priva di sensi, e che è deceduta pochi attimi dopo. L’uomo è stato accusato delle lesioni causate alla figlia ed è stato arrestato. Secondo la ricostruzione della polizia la piccola è rimasta sotto il sole rovente per almeno un’ora. Sidney ha riferito agli agenti di aver visto sua figlia muoversi tra i sedili e poi sdraiarsi sul pavimento dell’auto, e ha pensato che si fosse addormentata.

Diverse le persone che si sono recate sul posto per salutare la vittima, lasciando dei fiori e palloncini colorati.