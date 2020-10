0 Facebook Folle rissa alla Riviera di Chiaia, calci e pugni tra un uomo e una donna in strada Cronaca 8 Ottobre 2020 16:05 Di redazione 1'

Aggressione nel cuore di Napoli. A denunciare due episodi di violenza urbana è stato Franesco Emilio Borrelli pubblicando un video che riprende due episodi distinti avvenuti in strada. Uno di questi è una rissa tra un uomo e una donna alla Riviera di Chiaia, arteria centrale della città partenopea.

Nel filmato si vede in un primo momento una donna scagliarsi contro un uomo, dandogli calci e pugni. In un secondo momento l’uomo reagisce e cominciano a picchiarsi. Non si conoscono i motivi di questa violenta rissa, né tanto meno la relazione che c’è tra i due protagonisti.

“Ci stanno arrivando tanti video che segnalano violenze per strada tra uomini e donne. Una violenza crescente che ci preoccupa molto”, questa la denuncia di Francesco Emilio Borrelli. Nel filmato che segue si scorge un’altra aggressione avvenuta in strada.

