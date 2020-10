0 Facebook Altro che assembramenti, maxi rissa in strada: coinvolte 50 persone armate di mazze e coltelli Cronaca 4 Ottobre 2020 22:06 Di redazione 1'

Una maxirissa tra due gang di giovani e’ scoppiata la scorsa notte, intorno a mezzanotte, nell’area antistante il porto, individuata come ‘Piazza a mare’ a POZZUOLI. Coinvolti nella rissa almeno una trentina di giovani, per lo piu’ minorenni, che per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono affrontati a colpi di casco e lancio di oggetti, prima che spuntassero i coltelli.

Almeno due le persone rimaste ferite, secondo testimoni. Sul posto sono intervenuti in forze, chiamati da residenti e commercianti della zona, carabinieri e polizia municipale, che hanno avuto grosse difficolta’ a sedare gli animi bollenti. Futili, dai primi riscontri, i motivi del reciproco pestaggio tra i due gruppi di giovani provenienti dall’area flegrea e dall’area domizia.

Al setaccio da parte della polizia municipale le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona per risalire agli autori del grave episodio.