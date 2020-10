0 Facebook Modena, bambina di 8 anni in ospedale: sospetta violenza sessuale Cronaca 6 Ottobre 2020 17:45 Di redazione 1'

Orrore a Modena. Accusava dolori al ventre, spossatezza e inappetenza, così i genitori hanno accompagnato la loro bimba di 8 anni in ospedale. Una volta giunti, i medici hanno ipotizzato una diagnosi tremenda. Si teme che la piccola possa essere stata vittima di violenza sessuale. Infatti la minore avrebbe riportato lesioni riconducibili ad abusi.

I carabinieri di Modena, coordinati dalla procura dei minori di Bologna, stanno indagando sul presunto caso di abusi sessuali. La vicenda ancora avvolta nel mistero, è stata riportata da Il Resto del Carlino. A quanto riporta il quotidiano, tra le pochissime notizie che filtrano dai corridoi della Procura sembra che i sospetti sia siano concentrati all’interno della cerchia famigliare.

Le indagini

Sarebbero in corso accertamenti da parte degli inquirenti in merito alla posizione di un parente stretto della minorenne, cui la bambina era stata affidata nei giorni scorsi. Interrogato, l’uomo avrebbe fatto alcune ammissioni in merito all’accaduto.