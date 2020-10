0 Facebook Lutto a Tufino, dipendente comunale muore di Covid: “Ha combattuto come un leone” Cronaca 6 Ottobre 2020 13:08 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta Giuseppe De Stefano, il dipendente comunale che qualche settimana fa aveva contratto il Coronavirus. E’ morto all’ospedale di Boscotrecase, nel quale era ricoverato. La notizia del decesso è stata comunicata tramite un post pubblicato su Facebook dall’Amministrazione comunale di Tufino.

“Il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri Comunali, i dipendenti comunali e tutta la Comunità di Tufino, increduli e affranti piangono la scomparsa del dipendente Giuseppe De Stefano. Peppe era un punto di riferimento della struttura comunale ed ha combattuto come un leone in questi giorni contro il Covid. Purtroppo le sue fragili condizioni di salute non gli hanno consentito di sconfiggere questo mostro. Lo ricorderemo per sempre e siamo vicini alla moglie e a tutta la famiglia in questo tristissimo momento”.

Il sindaco Carlo Ferone ha inviato una missiva all’Asl Na 3 sud, lamentando ritardi nei controlli: “Sono arrabbiato perché un dipendente del comune da me amministrato è morto. Sono arrabbiato perché oggi avete rimandato indietro miei concittadini dopo averli convocati per il tampone. Sono arrabbiato perché la prima volta li avete mandati a Palma Campania: hanno dovuto affrontare cinque comuni. E se qualcuno di loro fosse stato positivo. A oggi non riesco a programmare l’apertura del comune. Ho bisogno di sapere con precisione quando i dipendenti comunali termineranno l’isolamento”.