0 Facebook Yara Gambirasio, la sorella di Bossetti cambia cognome: “Devo andare avanti” La sorella di Bossetti cambia cognome. La donna lo ha dichiarato in occasione di un'intervista rilasciata alla trasmissione 'Quarto Grado' Cronaca 5 Ottobre 2020 10:29 Di redazione 1'

“Nei prossimi mesi cambierò il mio cognome, non riesco a nominare più mio fratello, né il suo cognome“. Lo ha affermato in un’intervista rilasciata a “Quarto Grado“, Laura Bossetti, sorella di Massimo, l’uomo condannato all’ergastolo per il delitto di Yara Gambirasio attualmente detenuto nel carcere di Bollate.

La sorella di Bossetti cambia cognome

La donna ha deciso di allontanarsi completamente dalla vicenda: “Mi fa troppo male, sono stanca, questo cognome è stranziante da portare – dice – voglio guardare avanti. Forse ho sbagliato a dire che i nostri genitori sono morti per il dolore, ma è così. Io gli voglio bene, ma lui ha deciso di allontanarsi. Ho avuto la tentazione di fermarmi al carcere di Bollate, ma non sono entrata“.