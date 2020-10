0 Facebook Dramma a Lione, lite tra fratelli finisce nel sangue: 30enne ucciso con una coltellata Cronaca 5 Ottobre 2020 11:05 Di redazione 1'

Dramma in famiglia a Lioni, in provincia di Avellino, dove un uomo di 30 anni è morto durante una lite con il fratello 29enne. La drammatica vicenda è avvenuta questa mattina all’alba, nell’abitazione de genitori dei due fratelli, in contrada in contrada Procisa Vecchia.

Tra i due fratelli è nata una violenta discussione e il più giovane ha afferrato un coltello da cucina, scagliandosi contro il 30enne. Quest’ultimo è stato colpito da un fendente che ha reciso l’arteria femorale.

Dramma a Lione, lite tra fratelli finisce nel sangue: 30enne ucciso con una coltellata

L’uomo è morto dissanguato in pochi minuti. Quando infatti è arrivata l’ambulanza del 118, avvertita dai familiari, c’era ben poco da fare. Il 30enne è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi, ma è arrivato già cadavere.

LEGGI ANCHE – Incidente d’auto mentre torna da scuola, addio a Francesca

Sull’accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino che hanno fermato il fratello più giovane, che deve rispondere ora di omicidio. I militari stanno ricostruendo i motivi che avrebbero scatenato la lite, avvenuta intorno alle quattro del mattino.