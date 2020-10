0 Facebook Tragedia a Bellizzi, uomo di 44 anni trovato morto in casa Cronaca 5 Ottobre 2020 14:44 Di redazione 1'

Tragedia nel Salernitano, dove un uomo di 44 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. La drammatica scoperta è avvenuta, nella tarda serata di ieri, in via Battisti, a Bellizzi.

Tragedia a Bellizzi, uomo di 44 anni trovato morto in casa

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta per entrare nell’appartamento dell’uomo. Una volta dentro non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo. Il cadavere è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia, dove verrà eseguito l’esame esterno del cadavere. L’uomo secondo una prima analisi sarebbe deceduto per un emorragia.

Sull’episodio indagano i carabinieri della locale compagnia, diretti dal tenente Graziano Maddalena.