Lutto a Napoli, morto il libraio Wurzburger. Il cordoglio del sindaco: "Era un punto di riferimento per la città"
5 Ottobre 2020

“La comunità napoletana di librai, lettori, scrittori e curiosi oggi perde un raggiante punto di riferimento”. Così il sindaco Luigi de Magistris ricorda Rosario Wurzburger, morto oggi a causa di una brutta malattia. “Direttore della storica libreria Minerva, poi divenuta prima Feltrinelli di Napoli, Rosario Wurzburger, – aggiunge ancora il sindaco – nell’immaginario cittadino, era una via di accesso al libro e alle passioni da coltivare. Napoli lo ricorderà con amore“.

Wurzburger era tra i grandi animatori della vita culturale di Napoli. Quando la notizie della morte di Wurzburger si è diffusa, in tantissimi hanno espresso il loro cordoglio sui social. “Povero Rosario, si era chiuso in un silenzio appartato dopo che la malattia e qualche dispiacere sul lavoro infertogli da persone sbagliate, lo avevano allontanato dal piacere che avevamo tutti quelli che lo conoscevano, di scambiare opinioni e notizie sui nuovi libri, la politica, la vita che vedeva sempre con spirito arguto e ironico. Era di Portici e ci conoscevamo da prima che intraprendesse la strada del libraio. Rosario Wurzburger aveva cominciato da ragazzo di bottega, ma si era impadronito del “mestiere” alla grande, anche leggendo spesso i libri che vendeva. Spina dorsale della famosa Libreria Minerva a Ponte Tappia a Napoli, contribuì alla nascita della prima libreria Feltrinelli della città, fino a ricoprire una carica importante alle “Messaggerie”.

Infine l’avventura di una propria libreria: la riapertura della storica Libreria Treves che per salvarla dalla fine miseranda di una rivendita di “pezze” – come ci si divertiva a definire la maggior parte dei negozi di Toledo – intellettuali e artisti si dovettero incatenare alla saracinesca. Lì dentro dovette accumulare anche delusione e dolore: una sfortunata partnership e una malattia crudele l’hanno minato fino alla morte. Ricordo che mi disse che se vedeva un ragazzo in uscita dalla libreria, col maglione stranamente rigonfio, faceva finta di niente. Addio Rosario!”. Scrive chi lo conosceva bene.