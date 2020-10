0 Facebook Lutto a Napoli, Salvatore Capuano muore a 29 anni: lascia moglie e figlio Cronaca 1 Ottobre 2020 11:49 Di redazione 2'

Lutto a Napoli. È morto improvvisamente Salvatore Capuano, 29enne, originario della zona flegrea di Napoli, tra Fuorigrotta, Soccavo e Bagnoli. Il ragazzo, secondo quanto si apprende da Il Meridiano news, era ricoverato a causa di una pancreatite e sarebbe deceduto a causa di un infarto, che lo ha stroncato senza lasciargli scampo.

Lutto a Napoli, Salvatore Capuano muore a 29 anni: lascia moglie e figlio

Salvatore era sposato e aveva un figlio piccolo. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto familiari, amici e tutti coloro che lo conoscevano. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sul web. Il cognato ha voluto salutare per l’ultima volta Salvatore affidando tutto il suo dolore a un post su Facebook.

“Fratello mio che hai combinato – scrive Alessio – stavolta hai sbagliato troppo…non dovevi lasciarci…non potevi lasciarci e invece…te ne sei andato in una notte come un’altra da solo senza nessuno affianco… Sei sempre stato forte…fortissimo ma stavolta qualcuno lassù era impegnato…era voltato altrove perchè altrimenti non si può spiegare il perché ci hai lasciato a 29anni…hai sempre bruciato le tappe nella tua vita con mia sorella ma forse in cuor tuo sapevi già e non hai voluto dire niente…sei sempre stato mio fratello da quel lontano 1 gennaio lo sei ora e lo sarai per sempre…ora stai con nonna proteggeteci da lassù perché qua giù niente sarà come prima…ti adoro fratello mio…”.