0 Facebook Cosa è successo a Pomeriggio 5 tra Barbara D’Urso e Soleil Sorge Spettacolo 1 Ottobre 2020 09:48 Di redazione 1'

Non capita spesso di vedere Barbara D’Urso in uno dei suoi programmi innervosirsi in questo modo. E invece durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 una lite tra la conduttrice e Soleil Sorge ha scaldato gli animi.

Barbara D’Urso attacca Soleil Sorge

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel corso del suo intervento ha accusato il fotografo Alex Fiumara di averla paparazzata “a tradimento” con Andrea Iannone. Le immagini sono state pubblicate dal tabloid Chi, diretto da Alfonso Signorini, cosa che alla show girl non avrebbe fatto piacere. La situazione tra Soleil e il fotografo si è surriscaldata a tal punto che lei ha minacciato di interrompere il collegamento se non avrebbe replicato subito.

Quelle parole, però, hanno fatto innervosire non poco la padrona di casa, che rivolgendosi a Soleil ha detto: “Ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla… Non sei tu a decidere se no dopo 3 minuti stacchi la conversazione… Perché se la stacchi… la stacchi per sempre…”. L’ospite dopo la “ramanzina” della D’Urso ha abbassato i toni.