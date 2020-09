0 Facebook Lutto a Giugliano per la morte di Ciro Fontanella: guida dei buoi della Madonna della Pace Cronaca 29 Settembre 2020 13:42 Di redazione 1'

Lutto a Giugliano per la morte di Ciro Fontanella, storico imprenditore, molto conosciuto in città perché grande devoto della Madonna della Pace. L’uomo aveva 72 anni e da diversi anni soffriva per il riacutizzarsi di un problema, che già in passato lo aveva costretto a un trapianto di organi.

Lutto a Giugliano per la morte di Ciro Fontanella: guida dei buoi della Madonna della Pace

Ciro Fontanella ogni anno metteva a disposizione i buoi per il traino del carro in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Pace. Era titolare di un’azienda di distribuzione e commercializzazione di carni. Lascia la moglie Clementina e due figli, Giuseppe e Vincenzo. Il terzo, Francesco, è deceduto nel 2012.

Da quando si è diffusa la notizia della sua morte, tantissimi messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia della vittima.