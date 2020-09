0 Facebook Calcio Napoli, il presidente De Laurentiis guarito dal Covid-19 Calcio Napoli 29 Settembre 2020 22:05 Di redazione 2'

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e’ guarito dal Covid19. Lo annuncia il Napoli in una nota. De Laurentiis si e’ sottoposto a due tamponi nell’ultima settimana che hanno evidenziato la doppia negativita’ al Covid-19.

Calcio Napoli, il presidente De Laurentiis guarito dal Covid-19

Il Napoli, annunciando la guarigione di De Laurentiis, sottolinea che “il presidente torna pienamente operativo“. Il patron azzurro era risultato positivo al covid19 lo scorso 11 settembre, il giorno dopo aver partecipato a una riunione della Lega Calcio a Milano. De Laurentiis era a Capri e in serata aveva deciso, su consiglio dei suoi medici di partire per la sua casa di Roma insieme con la moglie, positiva anch’essa.

LEGGI ANCHE – De Laurentiis positivo al Covid-19: “Ho mangiato troppe ostriche”

I due sono stati da allora nella loro residenza romana in isolamento. De Laurentiis ha avuto la tosse e qualche sintomo ma non ha mai avuto una condizione di salute grave al punto da richiederne il trasferimento in ospedale e infatti in questi giorni e’ stato molto attivo al telefono anche sul mercato con il ds Giuntoli.

LEGGI ANCHE – De Laurentiis denunciato dal Codacons per epidemia dolosa

Il patron azzurro e’ guarito proprio nel giorno in cui invece in tutto il club azzurro c’e’ ansia per i risultati dei primi tamponi, attesi per domani, dopo il match di domenica contro il Genoa che e’ stato colpito da un focolaio covid. Nella nota del club, De Laurentiis ringrazia “la struttura Gemelli Casa e in particolar modo il professor Raffaele Landolfi che ha coordinato la sua equipe formata, tra gli altri, dal cardiologo Antonio Rebuzzi e l’infettivologo Massimo Fantoni”.