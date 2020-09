0 Facebook Lite nella casa del Gf Vip, Stefania Orlando litiga con Francesca Pepe: “Bugiarda, sei una capra” Spettacolo 28 Settembre 2020 15:50 Di redazione 3'

Si scaldano gli animi nella casa del Grande Fratello Vip durante il pranzo domenicale. Stefania Orlando e Francesca Pepe, hanno avuto una lite furibonda, che le ha quasi portate alle mani e gli altri inquilini della casa sono stati costretti a intervenire. Tutto è cominciato a pranzo, quando Francesca ha lamentato di aver avuto una porzione di cibo inferiore rispetto a quella degli altri concorrenti.

I suoi compagni le hanno fatto notare che, in realtà, le porzioni erano pressoché uguali per tutti. Nella discussione è intervenuta Stefania Orlando, che ha accusato l’influencer di aver lasciato marcire un kiwi nella camera e che quindi era in parte responsabile dello spreco e della mancanza di cibo. “Hai preso un kiwi, l’hai lasciato in camera e l’hai lasciato marcire, quindi hai consumato il cibo ingiustamente. Prima guardati te.”, ha tuonato Stefania Orlando.

La discussione

Francesca Pepe non ci è stata e ha cercato di difendersi dall’attacco della conduttrice, ignara e da lì si è scatenata la lite tra le due. “Mi hai detto di aver buttato un kiwi che era marcito in camera. Non è vero, l’ho visto stamattina nella spazzatura e non era marcio! Sei una provocatrice e te lo ripeto. Allora? Sei una provocatrice! Anche per str***ate, neanche per cose intelligenti. Mi stai accusando di aver rubato il cibo!”, la replica.

“Allora mangialo davanti a tutti se non è marcio”, è stata la provocazione della Pepe. La Orlando, a quel punto ha sbottato: “Sei una bugiarda! Bugiarda! Bugiarda! Come dice il tuo ex fidanzato. Capra! Capra! Capra!”.

La reazione degli altri concorrenti

Il resto del gruppo è intervenuto per placare gli animi delle due donne. La maggior parte degli altri inquilini ha preso le difese di Stefania, ritenendo che la Pepe stesse volontariamente accendendo la discussione per provocare una lite. Francesco Oppini a quel punto ha sottolineato a Myriam Catania, come sia impossibile parlare con Francesca: “Una persona o si ammazza o la si lascia così. Dato che la prima opzione non si può perché si finisce in galera, si lascia perdere e si mangia. Come si fa? Buon senso”.