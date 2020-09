0 Facebook Daniele Mondello ricorda la nascita del figlio Gioele: “Sono stato travolto da un senso di felicità” News 28 Settembre 2020 16:21 Di redazione 3'

Daniele Mondello continua a sfogare tutto il suo dolore attraverso la sua pagina Facebook. Dopo che è stato colpito dalla terribile tragedia, perdendo la moglie e il figlio, probabilmente riesce a trovare un minimo conforto, per quanto possibile in una simile situazione, parlando dei suoi sentimenti con le persone che lo seguono.

Il ricordo di Daniele per il figlio Gioele

Le morti di Viviana Parisi e Gioele Mondello restano ancora avvolte da un alone di mistero, non è stato chiarito con esattezza come la madre e il bambino siano morti e cosa sia successo loro dopo l’incidente avvenuto a Caronia. Daniele ha più volte ripetuto che farà di tutto per conoscere la verità, che l’unica cosa che riesce a farlo andare avanti è proprio questo: sapere cosa sia successo alla sua famiglia.

Intanto deve fare i conti con la terribile perdita che sta vivendo. In uno dei suoi ultimi post ha spiegato quanto sia dura dormire, mangiare e vivere. Poi ha dedicato un pensiero alla moglie e al figlio, ricordando il momento in cui è nato Gioele, la felicità provata e l’ansia di non riuscire a essere un buon padre: “Da quando è nato Gioele la mia vita è cambiata, è stata travolta da un senso di felicità estremo, mai provato, ma anche da un senso di paura. Paura di non essere all’altezza, paura di non potergli stare accanto, paura di un emozione per me nuova. Infatti ogni sera pregavo e chiedevo al Signore di darmi la forza per essere sempre un buon padre e un buon marito, ma soprattutto pregavo di non farmi accadere nulla almeno finché il piccolo non fosse stato grande per poterlo accompagnare nella sua crescita. Purtroppo adesso tutto è diverso e mi trovo qui a cercare di essere forte, a vivere questo dolore e questa perdita, cercando di conoscere la verità su quanto accaduto. Credetemi non è facile. Provo giornalmente a essere forte per affrontare in modo lucido una giornata, ma dentro di me sono di cristallo. Mi sento fragile e perso. Ormai non so più cosa significhi dormire una notte intera, fare un normale pasto o comunque vivere una giornata come qualunque altra persona nel mondo. Non so davvero quanto ancora potrò resistere, ma una cosa è certa, arriverò anche a morire per sapere la verità”.