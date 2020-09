0 Facebook Follia a Venaria, disabile uccide la moglie e si toglie la vita: l’annuncio su Facebook Cronaca 27 Settembre 2020 17:03 Di redazione 2'

Un altro omicidio-suicidio è avvenuto a Venaria. Un uomo di 46 anni, Antonino La Targia, disabile sulla sedia a rotelle a seguito di un incidente in motocicletta, ha ucciso la moglie in strada e poi si è tolto la vita.

Omicidio-suicidio a Venaria

La coppia, con due figli di 11 e 14 anni, si stava separando. Sembrerebbe, infatti, che l’uomo non abbia digerito la decisione di dividersi. Secondo una prima ricostruzione Targia avrebbe incontrato la donna in strada e avrebbe fatto fuoco con sei colpi di pistola, uccidendola. Successivamente è tornato in casa e si è tolto la vita.

Poco prima di commettere il folle gesto avrebbe preannunciato su Facebook le sue intenzioni. “Mi è sembrato di vivere in un film, ora quel film è finito”, questo il messaggio in cui avrebbe palesato la decisione di uccidere la moglie e togliersi la vita. Il quarantaseienne già in passato aveva minacciato violentemente la donna, la famiglia di lei infatti, aveva chiesto di attivare un codice rosso. Indagano gli inquirenti per comprendere il motivo del folle gesto. Da una prima ipotesi la coppia potrebbe aver iniziato a litigare e l’uomo, mentre la moglie stava salendo in macchina per andare via, l’avrebbe uccisa.