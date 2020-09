0 Facebook Dramma nel Bresciano, esplode televisione in casa: muore una donna Cronaca 27 Settembre 2020 17:15 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta a Barbariga, in provincia di Brescia. Una donna di 88 anni e’ morta a causa del fumo sprigionato dall’esplosione della televisione.

Esplode televisione, muore una donna

La vittima era in casa da sola ed e’ stata la figlia a soccorrerla quando, entrando nell’abitazione, ho trovato l’anziana madre a terra. In quel momento la televisione, probabilmente a causa di un corto circuito, era gia’ esplosa e in tutta la casa si era sprigionato il fumo.

LEGGI ANCHE: OMICIDIO-SUICIDIO NEL TORINESE

Inutile i tentativi di rianimare la vittima da parte degli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sconvolta la figlia che ha ritrovato la madre senza vita per terra.