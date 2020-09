0 Facebook Crollano pannelli e calcinacci nella stazione della metro di Salvator Rosa: “Situazione gravissima” News 27 Settembre 2020 10:25 Di redazione 1'

Continuano a contarsi gli ingenti danni provocati dal maltempo che si è abbattuto su Napoli a partire da venerdì. In quella giornata violenti temporali e forti venti hanno causato crolli e disagi.

Crollo all’interno della metro di Salvator Rosa

Danni anche nella stazione della metro di Salvator Rosa come documentato dai consiglieri municipali Rosanna Laudanno e Francesco Chirico che sui social hanno condiviso le immagini di pannelli e calcinacci crollati vicino ai tornelli.

Per fortuna nessuno si è fatto male, ma se ci fosse stato qualcuno la situazione sarebbe stata sicuramente più grave. Le condizioni dei trasporti napoletani, dunque, preoccupano, come sottolineato dalla Laudanno, che ha scritto: “Per fortuna essendo chiusa gia’ da mesi, non si e’ fatto male nessun dipendente e nessun cittadino. La situazione dei trasporti resta ed e’ gravissima”.