Questa mattina gli operatori ecologici della Buttol, la ditta responsabile della raccolta rifiuti a San Giorgio a Cremano, sono infatti stati minacciati con una pistola da un uomo che, seminudo, ha iniziato a inveire contro di loro senza apparente motivo.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 9, di fronte all’istituto comprensivo “Guido Dorso”. I netturbini stavano svolgendo il loro lavoro, quando l’uomo è uscito dalla propria abitazione urlando. Gli operatori hanno continuato nel loro compito, non badando al gesto folle dell’uomo. A quel punto, non contento, l’uomo è rientrato nella propria abitazione ed è uscito poco dopo brandendo un revolver e minacciando i netturbini. Gli uomini in servizio sono immediatamente fuggiti all’interno della scuola e hanno allertato le forze dell’ordine. Gli agenti di polizia del commissariato locale sono giunti sul posto per individuare il responsabile.

L’uomo è stato denunciato

I poliziotti hanno bloccato l’uomo, un 58enne del posto, che è stato denunciato per minacce aggravate. L’arma in suo possesso si è scoperto essere una riproduzione di una vera pistola, dunque inoffensiva. L’uomo ha dichiarato di aver reagito a causa dei rumori molesti procurati dal lavoro dei netturbini.