0 Facebook Dramma a Capodrise, uomo trovato morto in un piazzale con una ferita alla testa Cronaca 24 Settembre 2020 15:14 Di redazione 1'

Tragedia ieri sera a Capodrise dove un uomo è stato trovato senza vita in piazzale Guidetti. La vittima è Pietro Di Bernardo, un 72enne del luogo, conosciuto in paese come “o’ Spaccon”. Sul corpo dell’uomo verrà effettuata l’autopsia.

Dramma a Capodrise, uomo trovato morto in un piazzale con una ferita alla testa

Ancora da chiarire le cause del decesso. Secondo le prime ricostruzioni – come riporta edizionecaserta.it – potrebbe trattarsi di un arresto cardiaco, ma alcuni testimoni hanno riferito di aver notato una ferita alla testa dovuta alla testa, forse procurata da una caduta.

Gli agenti della polizia locale, prontamente intervenuti sul posto insieme al 118 di Marcianise, hanno informato l’autorità giudiziaria. La salma di Di Bernardo è stata dunque trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta dove già nelle prossime ore dovrebbe essere effettuato l’esame autoptico.