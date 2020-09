0 Facebook Giugliano, raid armato ad un furgone portavalori: spari in pieno centro Cronaca 23 Settembre 2020 13:08 Di redazione 2'

Raid armato a Giugliano. Questa mattina, intorno alle ore 11, alcuni malviventi hanno assaltato un portavalori all’esterno della Banca Unicredit di Piazza Annunziata. Stando a una prima ricostruzione, uomini a bordo di un’auto e con volto coperto hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro il furgone.

Giugliano, raid armato a un furgone portavalori: spari in pieno centro

L’assalto è avvenuto in pieno giorno, infatti in strada c’erano diversi passanti che, al suono degli spari, hanno cercato rifugio nei negozi circostanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le due guardie giurate all’interno del portavalori, sono riuscite a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano e gli agenti del Commissariato di Giugliano. Ancora da chiarire l’esatta dinamica. I malviventi sono riusciti a fuggire senza portare a segno la rapina.

Le forze dell’ordine hanno rinvenuto tre bossoli a terra e interdetto la strada per consentire i rilievi. Il furgone portavalori è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti. Le operazioni in banca procedono regolarmente. Nelle prossime ore, saranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno della banca, per acquisire maggiori informazioni e far luce sulla vicenda.