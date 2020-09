0 Facebook Covid a Napoli, casi sospetti in un famoso chalet di Mergellina e in un noto bar di Posillipo In uno sarebbe positivo un titolare, nell'altro sei persone tra i dipendenti. Sarebbero anche scattate le misure di prevenzione sanitaria Salute 23 Settembre 2020 12:49 Di redazione 1'

Sarebbe scattato l’allarme coronavirus per due tra i locali più famosi e frequentati di Napoli. Si tratta di uno degli chalet e dei bar più noti tra le zone di Mergellina e Posillipo. In entrambi ci sarebbero delle persone positive al Covid19.

Quindi non si tratterebbe più di casi sospetti ma di contagi accertati. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, in uno dei due locali, ad essere risultato positivo al test del tampone sarebbe stato il proprietario.

Nell’altro, invece, sarebbero sei le persone positive al coronavirus (tra titolari e dipendenti). Non essendoci alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Asl Napoli 1 Centro, i gestori avrebbero proceduto autonomamente e in via privata alla sanificazione dei locali in questione.

Intanto, sui social, inizia a circolare tra le persone il solito passaparola con i nomi dei bar che noi – per ragioni di privacy – non riportiamo. Ci auguriamo, nel caso in cui fossero accertati tali casi positivi, siano le stesse attività commerciali a comunicarlo ai cittadini.