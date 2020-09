0 Facebook Come è morto Antonio, il militare 38enne lascia un figlio piccolo: arrestato il pirata della strada Cronaca 23 Settembre 2020 20:40 Di redazione 2'

È stato arrestato il presunto pirata della strada che ha travolto e ucciso Antonio Montaquila, 38enne carabiniere originario di Vairano Patenora e in servizio a Formicola. La tragedia è avvenuta a Capua mentre la vittima faceva jogging.

La Polizia ha arrestato un 21enne del posto risultato poi positivo al drug test. Come riportato da Il Mattino, il giovane era in auto con un amico. Secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe perso il controllo della vettura andando a schiantarsi sul marciapiede proprio dove correva il militare.

Antonio Montaquila lascia una moglie e una figlia piccola. Sconvolte le tre comunità delle quali il giovane carabiniere faceva parte.

Stava facendo jogging, una corsa per restare in forma e scaricare tensioni e nervosismi. Un momento da dedicare a se stesso che si è rivelato una tragedia. Il carabiniere Antonio Montaquila, originario di Vairano Patenora e in servizio a Formicola, è deceduto.

Il militare 35enne, come riportato da EdizioneCaserta, sarebbe stato travolto e ucciso da un’automobile. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e vi sono accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine intervenute per i normali rilievi.

Il dramma è avvenuto all’altezza di Porta Tifatina a Capua (località in provincia di Caserta). Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del carabiniere. Distrutte tre comunità.