0 Facebook Dramma in Campania, Antonio travolto e ucciso da un’auto: addio al carabiniere 35enne Cronaca 22 Settembre 2020 22:07 Di redazione 1'

Stava facendo jogging, una corsa per restare in forma e scaricare tensioni e nervosismi. Un momento da dedicare a se stesso che si è rivelato una tragedia. Il carabiniere Antonio Montaquila, originario di Vairano Patenora e in servizio a Formicola, è deceduto.

Il militare 35enne, come riportato da EdizioneCaserta, sarebbe stato travolto e ucciso da un’automobile. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e vi sono accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine intervenute per i normali rilievi.

Il dramma è avvenuto all’altezza di Porta Tifatina a Capua (località in provincia di Caserta). Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del carabiniere. Distrutte tre comunità.