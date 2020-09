0 Facebook Referendum, le prime proiezioni confermano la vittoria del sì News 21 Settembre 2020 16:01 Di redazione 1'

Dopo gli exit poll arrivano le prime proiezioni sul risultato del referendum costituzionale.

Proiezioni referendum costituzionale

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, realizzate su un campione del 5%, il Si’ raggiunge il 65,6,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 34,4%.