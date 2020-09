0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, sono 171 le persone positive nelle ultime 24 ore Cronaca 20 Settembre 2020 17:02 Di redazione 1'

Sono 171 le persone risultate positive oggi al Covid 19 oggi in Campania. Lo rende noto l’Unita’ di Crisi della Regione Campania. Sono invece 7632 i tamponi ‘processati’ nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi, in regione, dall’inizio dell’emergenza e’ dunque di 10.260 persone mentre il numero dei tamponi analizzati e’ di 540.615. Oggi non si registra alcun decesso mentre le persone, che al termine dei previsti riscontri diagnostici, sono state dichiarate guarite sono 69.