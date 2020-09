0 Facebook Dramma alla Riviera di Chiaia, cucciolo di Bracco insegue un gabbiano e precipita nel vuoto Cronaca 18 Settembre 2020 16:15 Di redazione 1'

Un episodio che difficilmente gli abitanti della Riviera di Chiaia a Napoli si dimenticheranno. E’ accaduto nella giornata di mercoledì, un cane è precipitato nel vuoto nel tentativo di inseguire un gabbiano.

Cane cade nel vuoto alla Riviera di Chiaia

L’animale, un cucciolo di Bracco di non appena un anno, era fuori alla terrazza di una palazzina quando ha avvistato un gabbiano. Ingenuamente l’ha puntato e ha provato a inseguirlo, ma quando l’uccello è volato via il cane non si è reso conto del pericolo, ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di all’incirca 20 metri.

Sconvolti i passanti che hanno assistito al volo del cane, così come i padroni. Il cucciolo è morto qualche minuto dopo lo schianto al suolo, troppo gravi i traumi riportati .