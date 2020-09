0 Facebook Cosa ha detto Davide a Temptation Island sulla sua fidanzata Serena: è già bufera Spettacolo 18 Settembre 2020 13:31 Di redazione 2'

Sono passati solo due giorni dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island e un concorrente si è già fatto riconoscere, finendo nella bufera. Si tratta di Davide, il napoletano fidanzato con Serena, che ha avuto alcune uscite infelici parlando della sua relazione con gli altri concorrenti e con una single del villaggio.

Le parole di Davide a Temptation Island

Davide si è fin da subito presentato come un ragazzo molto geloso, ma a farlo finire nella bufera sono alcune cose che ha detto parlando del modo in cui controllerebbe la sua compagna. Ai concorrenti aveva raccontato: “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho controllo sulla sua mente e quindi mi tiro quello che voglio dalla sua bocca”.

Invece a una delle single ha detto di averla addirittura fatta cancellare dai social e di impedirle spesso di uscire con le amiche: “L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente niente”. E aggiunge: “spesso quando discutiamo io l’annullo, non la ritengo degna, le dico lascia stare” .

Davide ha spiegato di essere tanto geloso perché in passato ha avuto un’esperienza traumatica. Ma la corteggiatrice le ha fatto notare che in questo modo rischia di perdere la sua compagna. Il concorrente napoletano però non ha fatto un passo indietro, anzi ha controbattuto rispondendo: “Se lei vuole uscire con le amiche io magari la faccio uscire con le amiche, però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo gliela distruggo la serata“.

Le cose dette da Davide a Temptation Island hanno generato un’accesa polemica sui social, in tanti si domandano come sia possibile che discorsi del genere, così maschilisti, siano trasmessi in tv. Il timore è che il programma dia un messaggio sbagliato, soprattutto ai tanti giovani che lo guardano.