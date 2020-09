0 Facebook Praticante si sposa e l’avvocato le dona un buono per la separazione News 16 Settembre 2020 16:15 Di Verdiana Perrotta 2'

Un regalo di nozze sicuramente particolare, quello scelto dall’avvocato Carmen Posillipo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, per la sua praticante Francesca. L’avvocato Posillipo, specializzata in diritto di famiglia, ha deciso di festeggiare la nuova coppia con un regalo a dir poco singolare. Ben consapevole dell’aumento delle separazioni nei primi tre anni di matrimonio, ha deciso di regalare alla praticante del suo studio, in procinto di sposarsi, un buono per una separazione consensuale gratuita o giudiziale, della durata di tre anni.

Una divertente provocazione quella dell’avvocato. “Se questo matrimonio supererà i tre anni – dice la professionista – convertirò il buono in denaro“. “L’ho fatto – scrive Carmen Posillipo nel biglietto di auguri agli sposi – un pò per esorcizzare, un pò per gioco e anche per scaramanzia, il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri”. Un regalo insolito ma che ha molto divertito gli sposi, pronti a rischiare e a compiere il grande passo.

La sposa, divertita ha commentato il dono: “A Carmen piace esorcizzare ma considerando quante ne ho viste passare allo studio e, soprattutto, quanto mi è costato il matrimonio, mi auguro che duri almeno dieci anni. Comunque – ha aggiunto Francesca – credo di avere scelto bene”.