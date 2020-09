0 Facebook Il Rione Sanità piange Giuseppe Verdicchio, morto a 26 anni dopo un intervento al cuore Cronaca 16 Settembre 2020 16:57 Di redazione 1'

Un triste lutto ha colpito il quartiere Sanità, è deceduto all’età di 26 anni Giuseppe Verdicchio. Conosciuto da tutti come “Peppone”, ha perso la vita a seguito di un intervento al cuore all’ospedale Monaldi.

Napoli piange la scomparsa di Peppone

Soffriva da tempo di problemi cardiaci, attendeva quest’intervento per riprendere una vita normale, ma purtroppo ha incontrato un triste destino. Peppone era un ragazzo molto conosciuto nel cuore della città di Napoli, benvoluto da tutti.

Non appena la notizia della morte di Peppone si è diffusa nel quartiere Sanità, ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano, in molti lo ricordano come un ragazzo dall’animo gentile e buono. Familiari e amici gli hanno dato l’ultimo saluto questo mercoledì pomeriggio presso la chiesa di San Vincenzo.