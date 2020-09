0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 12 morti e 1.452 nuovi contagiati Cronaca 16 Settembre 2020 17:20 Di redazione 1'

Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.452 contagi (ieri erano stati 1.229), per un totale di 291.442 dall’inizio della pandemia. Sale anche il numero delle vittime: oggi sono state 12, contro le 9 di martedì. Il totale dei morti arriva così a 35.645.

Salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). All’elenco dei medici deceduti a causa dell’epidemia pubblicato sul portale Fnomceo si aggiunge infatti l’urologo Paolo Marandola, attivo in Zambia per studiare Covid-19. La Fnomceo aggiorna la lista dei medici che hanno perso la vita

per l’epidemia includendo medici in attività, in pensione e medici in pensione richiamati in servizio per l’emergenza.