Professoressa aggredita dai genitori di un’alunna. E’ accaduto domenica mattina, sulla banchina del porto commerciale di Salerno. La donna, Marcella Alfani, è stata brutalmente aggredita mentre era di spalle.

Un ragazzo del pontile, dopo aver assistito a tutta la scena, ha raccontato alle autorità competenti quanto accaduto. Sono iniziate le indagini per attribuire le responsabilità e ricostruire nel dettaglio la vicenda.

A compiere l’aggressione sarebbe stata la la mamma di un’ex alunna della professoressa di matematica ai tempi in cui insegnava presso l’istituto Pirro di Salerno. All’epoca alcuni genitori si schierarono contro la prof. di matematica, ritenendola troppo severa nei confronti dei figli. La prof. Alfani fu allontanata dall’Istituto, al momento c’è un contenzioso in corso.

Il terribile racconto dell’aggressione

A raccontare tutta la terribile vicenda, è stata Alessandra, sorella di Marcella, “Marcella non era ancora salita sulla barca – racconta a Il Mattino, la sorella – temeva che gli invitati non la vedessero e si era trattenuta sulla banchina. In quei pochi minuti si avvicina una donna che l’aggredisce verbalmente”.

“Mia sorella mi ha raccontato che inizialmente non ha dato peso alla cosa, credeva finisse là. “Ho pensato si stesse sfogando” mi ha detto – prosegue Alessandra – ma ad un certo punto le ha inveito contro dicendole: io ti dovrei uccidere”. Il compagno della donna che ha inveito contro la professoressa,pare abbia aggiunto: “Non ti preoccupare ci penso io”.

La paura e la corsa in ospedale

La donna sarebbe stata poi colpita da una ghiacciaia da barca, alla testa. per ben due volte. “L’ho vista distesa, mi sono spaventata a morte – racconta ancora la sorella – abbiamo immediatamente chiamato i soccorsi. Era visibilmente sotto choc, non parlava, non si muoveva. Abbiamo temuto il peggio”. Sul posto dopo pochi minuti è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa e successivamente è stato disposto il trasferimento in ospedale.