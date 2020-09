0 Facebook Va in pasticceria, si sente male e muore davanti alla sorella: dramma nel Napoletano Afragola 13 Settembre 2020 16:45 Di redazione 1'

Era in compagnia della sorella. Insieme stavano raggiungendo una nota pasticceria di Frattamaggiore (località in provincia di Napoli) in via Biancardi. All’improvviso, dopo aver parcheggiato l’automobile ed essere uscito dalla vettura, è crollato al suolo.

Secondo quanto riportato da NanoTv, l’uomo è deceduto in strada davanti alla parente. È probabile che la causa scatenante sia stato un malore forte ed improvviso. Nel panico i presenti che hanno provveduto a calmare la donna e a chiamare i soccorsi.

I sanitari sono arrivati sul posto ma hanno potuto soltanto constatare il decesso della vittima originaria di Afragola. L’uomo aveva 44 anni.