“Dovevo darle una lezione, era infetta”, sono state queste le tragiche parole che Antonio Gaglione ha detto ai carabinieri quando i militari l’hanno arrestato e portato in caserma. Il giovane, 25 anni, è accusato di omicidio preterintenzionale, colposo, e aggravato dal reato di omofobia.

La vittima, la sorella Paola 22 anni, ha avuto la ‘colpa’ di vivere una relazione omosessuale con Ciro Migliore (nato donna). I due erano a bordo di uno scooter quando, due giorni fa, Gaglione li ha inseguiti e speronati. L’incidente ha causato la morte della sorella e il ferimento del compagno.

Il messaggio di Ciro –

“Amore mio.., oggi sono esattamente 3 anni di noi, 3 anni. A prenderci e lasciarsi in continuazione.. avevo la mia vita come tu avevi la tua.. ma non abbiamo mai smesso di amarci.. dopo 3 anni ti stavo vivendo ma la vita mi ha tolto l’amore mio più grande la mia piccola. Non posso accettarlo perché Dio non mi ha chiamato a me? Perché proprio a te amore mio.. non riesco più a immaginare la mia vita senza te.. non ci riesco.

Non riesco più a dormire penso a te 24 su 24 amore mio, mi manchi, mi manchi tantissimo. Eri l’unica per me, l’unica che mi amava veramente. Non posso accettarlo ancora.. non ci riesco. Mi mancano le tue carezze.. mi manca quanto mi svegliavi la mattina a darmi fastidio. Mi manca tutto di te., non ho mai smesso di amarti dal primo giorno che ti ho vista.., Ti amerò sempre piccola mia”.