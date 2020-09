0 Facebook Sangue e pallottole sul lungomare di Napoli, lite finisce in sparatoria: ferite 3 persone Cronaca 13 Settembre 2020 12:18 Di redazione 1'

Tre feriti, è questo il triste bilancio di una notte di ordinaria follia accaduta a Napoli. Erano circa le 4.30 di stanotte quando due uomini hanno iniziato a litigare. La lite si è poi trasformata in sparatoria.

Come riportato da Il Mattino la vicenda è avvenuta a Mergellina all’altezza degli chalet. Probabilmente tutto è degenerato per uno sguardo di troppo rivolto ad una ragazza. Il ‘pistolero’ ha estratto l’arma ed ha fatto fuoco.

I proiettili hanno colpito di striscio una delle persone con le quali era scattato il litigio, ma altre due pallottole hanno ferito due giovani che si trovavano sul marciapiede di fronte e che non avevano nulla a che fare con il far west in corso.

I feriti sono stati ricoverati in ospedale. Ora è caccia al criminale, pregiudicato, in fuga dopo aver esploso i colpi d’arma da fuoco.