Omicidio-Willy, i fratelli Bianchi chiedono l’isolamento in carcere: hanno paura delle ritorsioni

La richiesta fatta ai dirigenti del carcere di Rebibbia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) è arrivata dagli avvocati dei fratelli Bianchi. Questi ultimi sono detenuti in via cautelare perché accusati dell’omicidio di Willy Monteiro.

I legali hanno chiesto per i propri assistiti una giusta detenzione una certa attenzione rispetto alla forte mediaticità scaturita dalla triste vicenda. Per i fratelli Bianchi c’è il serio rischio di ritorsioni all’interno del carcere.

“Trascorse le due settimane di isolamento precauzionale per il Covid effettivamente si dovrà valutare una adeguata forma di isolamento cautelativo per impedire che i tre possano essere oggetto di attenzioni per così dire sgradite all’interno del carcere. L’uccisione di Willy Monteiro ha avuto una eco mediatica molto forte e ha impressionato gli italiani non solo quelli che sono a casa ma anche coloro che sono detenuti, serve attenzione. Al momento, comunque, ho avuto modo di verificare che questi giorni di detenzione stanno scorrendo senza anomalie”, ha detto il garante per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia.