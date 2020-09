0 Facebook Uccide il compagno dell’ex, ferisce la donna e il padre della vittima: tutto davanti a suo figlio Cronaca 12 Settembre 2020 19:07 Di redazione 1'

Avrebbe ucciso il nuovo compagno della moglie dalla quale si stava separando, ferito l’ex coniuge e il padre della vittima, davanti al figlio di 4 anni (figlio dell’assassino e della ex moglie). E’ uno dei particolari che emergono sull’omicidio compiuto la notte scorsa a Bitetto (Bari) nel quale è morto, colpito da almeno cinque coltellate, il 26enne Nicola Brescia e sono rimasti feriti il padre 50enne, Angelo Brescia, e la nuova compagna della vittima, ex moglie 22enne dell’assassino.

I due avevano due figli, un maschio di 4 anni, che ha assistito al delitto, e una bambina di 7 anni, che ieri sera era dai nonni in un altro comune della provincia di Bari. L’autore dell’accoltellamento è un pregiudicato, bloccato poco dopo il fatto ed attualmente in stato di arresto in flagranza con le accuse di omicidio volontario e duplice tentato omicidio.

Il delitto è avvenuto intorno alle 3.30 sotto l’abitazione della vittima, nel centro di Bitetto.