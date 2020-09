0 Facebook Investito e ucciso al ritorno dal ristorante, giovane morto dopo lo schianto con lo scooter: è strage in strada Cronaca 12 Settembre 2020 19:18 Di redazione 2'

Incidente mortale la notte scorsa nel popoloso quartiere di Giammoro, a Pace del Mela, nel Messinese. A perdere la vita è stato Antonio Maggio, 64 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Aveva trascorso la serata con amici e parenti in un ristorante e poco dopo la mezzanotte, finito di cenare, stava attraversando la Statale 113 per raggiungere la sua auto parcheggiata sul lato opposto della carreggiata, quando è stato preso in pieno da una Peugeot guidata da un giovane del luogo.

L’investitore è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Milazzo che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Un giovane di 30 anni, Manfredi Saja, è morto a Palermo nello scontro tra la sua moto e un’auto, all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e glia genti della polizia municipale. Sempre a Palermo la notte scorsa sono stati registrati altri tre incidenti gravi e altrettante persone sono state portate in codice rosso al pronto soccorso.

Un incidente si è verificato in via Roma, all’altezza di via Santa Rosalia e altri due in piazza Sturzo e in piazza Amendola, dove un automobilista è finito contro alcune auto in sosta.