0 Facebook Coronavirus a Napoli, si registra un nuovo decesso al Cardarelli Cronaca 10 Settembre 2020 12:34 Di redazione 2'

Un’altra vittima di coronavirus si registra a Napoli. L’uomo era ricoverato al Cardarelli, nel reparto di Medicina 3 del padiglione B. Secondo quanto appreso, l’uomo era già affetto da altre patologie.

Coronavirus a Napoli, si registra un nuovo decesso al Cardarelli

La tragedia è avvenuta ieri quindi il decesso non è incluso nell’ultimo bollettino campano che periodicamente aggiorna su vittime e contagi da Covid-19. Nello stesso reparto in cui si trovava il paziente deceduto era presente anche un altro positivo al Coronavirus, che è stato poi trasferito al Loreto Mare.

Troppi casi di Coronavirus: stop a ferie e congedi

“In seguito all’andamento della curva epidemiologica e per far fronte all’incremento delle necessità terapeutico-assistenziali, si dispone, ad horas, il blocco delle ferie di tutto il personale, sino a nuova comunicazione”, precisa in una nota inviata al personale sanitario la direzione sanitaria del Cardarelli, dopo l’incremento di casi di Covid-19 riscontrati in ospedale. Sospesi anche i congedi per il personale dirigente. Tamponi naso-faringei per tutto il personale entrato in stretto contatto con i casi di Covid-19 nei reparti dell’ospedale interessati nelle ultime ore dal blocco dei ricoveri.