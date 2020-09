0 Facebook Cardarelli, crolla il soffitto nel reparto di Radiologia: paura tra i dipendenti Cronaca 10 Settembre 2020 13:51 Di redazione 2'

Paura al Cardarelli per il crollo del controsoffitto nella sala diagnostica del reparto di Radiologia. Fortunatamente al momento del crollo nella sala non c’era nessuno, grande paura però per il personale che ha improvvisamente sentito il rumore e ha temuto che il danno potesse essere maggiore. La struttura è già stata riparata ed è stata messa in sicurezza.

A segnalare la notizia è stato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione regionale Sanità. “Bisogna mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza negli ospedali – ha spiegato Borelli – a tutela del personale sanitario e di tutti i pazienti”.

“Fortunatamente – scrive Borrelli, riportando la testimonianza dell’operatore – al momento del crollo non era presente nessuno, se ci fosse stato qualcuno le conseguenze sarebbero potute essere molto gravi. Non risulta ci siano stati neanche danni alle strumentazioni, un tavolo radiografico è stato sfiorato dai pannelli e l’intonaco ma dovrebbe essere ancora perfettamente funzionante. In un ospedale la sicurezza deve essere messa al primo posto, bisogna tutelare l’incolumità degli operatori e di tutti i pazienti”.

Il danno è stato riparato e non ci sono stati feriti

“Abbiamo contattato la direzione sanitaria – commenta il consigliere regionale Borrelli – che ci ha comunicato che il danno è stato già stato riparato e che si è provveduto ad effettuare controlli ed interventi di messa in sicurezza. Ci è stato però segnalato da altri operatori sanitari che si sarebbe verificato un ulteriore crollo delle controsoffittature in un’altra area, anche su questo abbiamo chiesto delucidazioni. La sicurezza degli ospedali è da sempre tra le nostre priorità da sempre. Continueremo a vigilare”.