A Napoli arrivano i monopattini elettrici e dopo meno di 24 ore c'è già il primo tentativo di furto Cronaca 10 Settembre 2020

Arrivano i monopattini a Napoli e in meno di 24 ore c’è già il primo tentativo di furto. I Falchi della Squadra Mobile infatti, hanno sorpreso un uomo, nascosto dietro ad un’automobile in via Marcasi, intento a staccare la targhetta identificativa da un monopattino elettrico.

L’uomo è stato fermato e dall’indagine sul veicolo è risultato che il monopattino era stato lasciato dall’ultimo cliente alle postazioni di corso Garibaldi e poi trascinanto fino al luogo del ritrovamento. Il monopattino aveva ancora il blocco inserito.

Il ritrovamento

Tramite il GPS attivo sul monopattino e all’allarme inserito è stato possibile risalire a tutti i movimenti del veicolo. L’autore del tentativo di furto, un 34enne di origine marocchina, Y. H., già noto alla polizia e senza permesso di soggiorno è stato arrestato. L’accusa è di furto aggravato ed è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato italiano.