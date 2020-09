0 Facebook Portici piange il giovane Ciro, morto a 28 anni a causa di un brutto male Cronaca 9 Settembre 2020 15:46 Di redazione 3'

Non ce l’ha fatta Ciro Claudi, ragazzo di 28 anni, residente a Portici, che in questi mesi ha lottato per sconfiggere un brutto male. Il 16 agosto aveva scoperto la malattia e da quel momento ha impiegato tutte le sue forze per guarire. Amici e parenti gli sono stati accanto in questa lotta e oggi il dolore è tanto nel veder andare via un ragazzo così giovane.

Tantissimi i messaggi di affetto per questa prematura e tragica scomparsa. Tutta la comunità di Portici è rimasta scossa dalla notizia. A ricordarlo con affetto è la sorella Chiara: “Dal 16/08 a oggi 8/09 abbiamo combattuto per te e insieme a te… Sarai per sempre il nostro amore. Ciao Fratello mio ceró”.

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Portici

Anche il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha voluto esprimere il suo cordoglio e vicinanza alla famiglia.“Il cuore di Ciro non ce l’ha fatta, e questo giovane guerriero di Portici, la Sua Famiglia, i Suoi Amici e tante persone impegnate in gruppi di preghiera per la sua guarigione piangono per questa giovane vita strappata all’esistenza terrena. Esprimo il dolore e il cordoglio di tutta la nostra Comunità alla Famiglia di Ciro e ai tanti Amici che lo hanno amato in vita e lo porteranno per sempre nei propri ricordi”.

I suoi più cari amici, giorni prima della triste notizia, si sono recati fuori all’Ospedale del Mare, per suonare e cantare in modo che Ciro sentisse attraverso la musica la loro vicinanza.

I messaggi più commoventi arrivano proprio dagli amici di Ciro: “Fratellò questa é stata la nostra ultima foto insieme prima di affrontare tutto ciò… Hai lasciato un vuoto incolmabile dentro me… Nn ti potrò mai dimenticare ti porterò sempre con me… Avevamo ancora tante cose da fare insieme…La notte prima di partire ci mettemmo sui letti volevamo dormire xk dovevamo affrontare 5 ore di viaggio ma tutto facemmo ke dormire.. Parlavamo solo…di noi della nostra amicizia da oltre 20 anni i nostri futuri progetti…Mi mancheranno i tuoi messaggi improvvisi (corrrr mij k facimm staser) oppure quando stavi su quel maledetto ospedale e io non potevo passare e tu mi dicevi (cor mij solo con un messaggio oppure un vocale Ti amo lo stesso)… Non lo so come farò senza di te mi mancherà tutto le nostre uscite le nostre giornate giglistiche le nostre stronzate quotidiane…. Ti ricorderò sempre con quel tuo sorriso.. xk tu eri un onda di energia di posività con te si rideva e scherzava sempre.. T VOGL BEN veramente Fratello vivrai sempre in me…ti scriverei tantissime altre cose ma mi fermo qui xk il dolore e forte… Buon viaggio fratello proteggici da lassù Ciro Claudi. PS: CARICHI E POSTIVI COME DICEVI TU FRATELLÒ”.