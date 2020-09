0 Facebook Omicidio-Willy, parla il maestro dei fratelli Bianchi: “Ha sempre difeso le persone in difficoltà” Cronaca 9 Settembre 2020 17:57 Di redazione 1'

“Marco adesso viene visto come un killer ma ha sempre difeso coloro in difficoltà. Sono due ragazzi solari ai quali piaceva divertirsi, benvoluti da tutti”, queste le parole di Luca Di Tullio istruttore di Mma di Marco e Gabriele Bianchi.

Il maestro di arti marziali dei fratelli Bianchi ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Mattino Cinque’ riferendosi ai suoi allievi. Questi ultimi sono accusati di omicidio preterintenzionale per la morte a Colleferro di Willy Monteiro Duarte.

“La Mma è prima di tutto rispetto per il prossimo – spiega Di Tullio – come tutti gli sport da combattimento. Conosco Marco e so che non colpirebbe mai un ragazzo di 50 chili”.