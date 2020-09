0 Facebook Follia alla Asl di Casalnuovo, uomo picchia un dipendente e devasta gli uffici Cronaca 8 Settembre 2020 13:54 Di redazione 1'

Momenti di tensione negli uffici della Asl Napoli 2 Nord di Casalnuovo, dove questo martedì mattina un uomo ha fatto irruzione all’interno dei locali e ha aggredito uno dei dipendenti. La notizia è stata riportata da Napolimetropoli.

Aggressione Asl Casalnuovo, uomo si accanisce contro un dipendente

Un uomo, di cui non si conosce l’identità, sarebbe entrato all’interno degli uffici e prima si è scagliato contro uno dei dipendenti, battendogli ripetutamente la testa contro il muro e poi ha devastato gli uffici. Gli altri dipendenti presenti sono subito corsi nelle loro stanze per paura che la furia dell’uomo si accanisse anche contro di loro. Solo l’arrivo dei carabinieri ha riportato la calma.

I militari hanno provveduto a fermare l’uomo e l’hanno portato in caserma. Per ora non si conoscono i motivi dell’aggressione. Intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno provveduto a medicare il dipendente ferito, che poi è stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti.