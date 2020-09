0 Facebook Incidente sull’autostrada A1, Salvatore Zito travolto e ucciso da auto in corsa Cronaca 7 Settembre 2020 11:25 Di redazione 2'

Drammatico incidente sull’autostrada A1 Roma – Napoli, tra le uscite di Caianello e Capua. Salvatore Zito un autotrasportatore di 46 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto in corsa. A scontrarsi un’auto e un camion, gravemente ferito un 33enne.



Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe sceso dall’auto per soccorrere un altro automobilista, Domenico C., 33enne di Afragola, rimasto in panne con la sua Renault Captur. Una volta scesa dall’auto per prestare soccorso, è stato travolto da una Mercedes condotta da A.B., 40 anni di Napoli. L’impatto è stato violentissimo, il corpo di Salvatore è stato sbalzato a metri di distanza. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tra i feriti c’è anche il 33enne che lotta in ospedale tra la vita e la morte. A bordo della Mercedes viaggiavano anche tre bambini, per fortuna rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e stabilire le responsabilità. Si sono registrati chilometri di coda in attesa della rimozione delle vetture incidentate e dei soccorsi.

